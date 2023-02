“È in condizioni critiche”. Ansia per l’attore, è ricoverato in terapia intensiva (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ansia nel mondo del cinema. Un grande attore, conosciuto soprattutto per un ruolo passato alla storia, sta molto male. Infatti, è stato colpito da un problema di salute molto serio che sta mettendo a repentaglio la sua vita. Grandissima preoccupazione nella sua famiglia, come riferito dal manager dell’uomo alla CNN. Tom Sizemore ha avuto un malore ed è in gravi condizioni di salute. Nessuno poteva aspettarsi un annuncio del genere, ma purtroppo la situazione è degenerata da un momento all’altro. Tom Sizemor è quindi stato colpito da un malore improvviso e subito sono apparse gravi le sue condizioni di salute, infatti si è reso necessario un immediato trasferimento in ospedale. Stando alle ultime notizie, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva e i medici stanno facendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023)nel mondo del cinema. Un grande attore, conosciuto soprattutto per un ruolo passato alla storia, sta molto male. Infatti, è stato colpito da un problema di salute molto serio che sta mettendo a repentaglio la sua vita. Grandissima preoccupazione nella sua famiglia, come riferito dal manager dell’uomo alla CNN. Tom Sizemore ha avuto un malore ed è in gravidi salute. Nessuno poteva aspettarsi un annuncio del genere, ma purtroppo la situazione è degenerata da un momento all’altro. Tom Sizemor è quindi stato colpito da un malore improvviso e subito sono apparse gravi le suedi salute, infatti si è reso necessario un immediato trasferimento in ospedale. Stando alle ultime notizie, è statonel reparto die i medici stanno facendo ...

