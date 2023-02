È come se si fosse tolto agli omosessuali il diritto di essere perversi | dice Walter Siti

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Pensando a questa intervista, mi ero attrezzato per parlare di Pier Paolo Pasolini. A, critico letterario, romanziere, grande conoscitore dell’opera dello scrittore friulano, avrei voluto domandareil tema del corpo sia stato scandaloso nei libri di Pasolini, eoggi l’ossessione erotica possa ancora risultare scabrosa, in un’epoca che ha sdoganato quasi ogni tabù. Invece la conversazione consi è rivolta subito al nostro tempo presente. La parola “corpo” si è trasformata in una lente attraverso cui osservare i paradossi di «una società che invoca diritti per tutti e classifica ogni diversità, ma ha il terrore del desiderio». Niente Pasolini, dunque. Del resto, ciò cheaveva da dire sul poeta e scrittore l’ha snocciolato lungo un’intera vita di ricerche e ...