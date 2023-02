Dzeko mette in difficoltà Inzaghi | in negativo Col Porto attacco in dubbio

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Edinviene da alcune prestazioni non all’altezza, dopo alcune ottime prove a gennaio. E paradossalmentein, che deve ancora scegliere gli attaccanti titolari per Inter-(mercoledì alle 20.45). PERIODO OPACO – Dopo i gol contro Napoli e Milan a gennaio, Edinsi è un po’ appannato. Il bosniaco viene da due prove piuttosto annebbiate contro Sampdoria e Udinese. Dove non solo non lascia il segno nel tabellino finale. Ma non riesce proprio ad entrare nel vivo del gioco dell’Inter, risultando tra i peggiori in campo. Le 36 primavere possono indubbiamente pesare su muscoli e sinapsi del bosniaco. Ma questo complica i piani di Simone, che in vista di Inter-ha una sola certezza in ...