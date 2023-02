“Dovete sapere tutti” UeD | bomba di Alice | Federico Nicotera con le spalle al muro

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Uomini e Donne, la corteggiatriceBarisciani rompe il silenzio a pochi giorni dalla scelta di; parole che dicono molto più di quanto la realtà della cose sembrerebbe confermare. Nei giorni scorsiè stato aspramente criticato per i modi tenuti nei confronti di Carola tanto che anche la stessa corteggiatrice aveva alzato la voce. “Devo venire qua per essere trattata così? Ho pensato che non sto più qui. Ho un’idea su come voglio essere trattata dalla persona con cui voglio stare”. E ancora: “Guarda adesso, dici che quello che faccio lo faccio per quello che leggo. Io non credo alle parole che dici. Quindi non voglio rimanere. Non mi piace come ti rivolgi a me. È l’arroganza, il tuo modo di fare. Io ti rispondo così quando tu fai così con me. Tu invece in base a come ti svegli la ...