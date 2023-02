Dopo i figli cambiano le priorità e la scala dei valori, e il rientro a lavoro dopo la maternità è per molte donne unimimpresa. Cambiare azienda o diventare freelance, Ma un sogno per tante. I consigli della fondatrice di "Un lavoro per mamma" (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il rientro a lavoro dopo la maternità è, per la maggior parte delle donne, un’impresa. Per quelle che si trovavano bene sedute alla loro scrivania di dipendenti, che pure devono riappropriarsi dell’esistenza di prima a condizioni comunque diverse. Per quelle che avevano una professione iper dinamica e intensa, oppure su turni o gravosa, di fatto poco conciliabile con la routine di una mamma. E soprattutto per quelle a cui la maternità ha cambiato talmente la scala delle priorità da motivarle a Cambiare tutto, a Cambiare vita. Dunque, che fare? «Il primo passo è mettere bene a fuoco che cosa si vuole». Parola di Taryn Di Ventura, mamma ed ex dipendente ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 febbraio 2023) Illaè, per la maggior parte delle, un’impresa. Per quelle che si trovavano bene sedute alla loro scrivania di dipendenti, che pure devono riappropriarsi dell’esistenza di prima a condizioni comunque diverse. Per quelle che avevano una professione iper dinamica e intensa, oppure su turni o gravosa, di fatto poco conciliabile con la routine di una. E soprattutto per quelle a cui laha cambiato talmente ladelleda motivarle atutto, avita. Dunque, che fare? «Il primo passo è mettere bene a fuoco che cosa si vuole». Parola di Taryn Di Ventura,ed ex dipendente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Lui è #DaryaMikaeili, 23 anni, curdo-iraniano, padre di 2 figli, muore una settimana dopo essere stato colpito, dal… - elio_vito : Berlusconi ieri è intervenuto due volte, smentendo i dirigenti di Forza Italia, per giustificare il decreto del gov… - lamaestradizayn : @IncBeelzebub @mariacafagna Mancano posti di lavoro, gli affitti e le case costano troppo e già così la stabilità l… - Frances22449915 : @Stronza Scherzi? I miei figli li chiamo lupi famelici, il 13enne mangia come 2 bufali e pesa 60 kg ( alto 1.67) io… - GiovannaBonacc3 : La cosa assurda che dopo 5 mesi me li chiamano pure noiosi i miei figli hanno tutti l’ossessione verso di loro sia… -