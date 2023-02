A Padova unaè stata brutalmentecon l'acido ma l'accusato si difende: 'I dissapori non sono un movente' . L'uomo sospettato di quel terribile crimine s piega in televisione che lui non c'entra ...L'aggressore, secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, le ha buttato l'acido addosso, quindi è scappato facendo perdere le proprie tracce, mentre laè caduta a terra; le sue grida ...

Donna sfigurata con l’acido ma l’accusato si difende: “I dissapori non sono un movente” Notizie.it

Germania, donna uccide sua sosia per inscenare propria morte Sky Tg24

Instagram, una donna ha ucciso una sosia per simulare la propria morte WIRED Italia

Germania, cerca la sua sosia su Instagram e la uccide per simulare la propria morte La Stampa

Donna carbonizzata a Santeramo, sul corpo i segni di una coltellata La Gazzetta del Mezzogiorno

Era a spasso con il cane quando uno sconosciuto l'avena sfigurata con l'acido ma "l'accusato" si difende: "I dissapori non sono un movente" ...«Il dito è puntato su di me, perché non andando d'accordo in questi cinque anni, lei pensa che io possa avere fatto un gesto di gelosia. Ma non c'è ...