Donna morta a Merano, il compagno lancia l'allarme: 'È caduta dalle scale', indagato per omicidio volontario (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sigrid Groeber è morta nella notte di sabato 18 febbraio, poco dopo il suo ricovero in ospedale a Merano . Un caso sul quale i carabinieri hanno subito iniziato a indagare e che adesso vede una ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sigrid Groeber ènella notte di sabato 18 febbraio, poco dopo il suo ricovero in ospedale a. Un caso sul quale i carabinieri hanno subito iniziato a indagare e che adesso vede una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : A #Lampedusa centro di prima accoglienza ancora al collasso e non si fermano gli arrivi. Nella notte quasi un centi… - infoitinterno : Donna morta a Merano, indagato il compagno. 'Lesioni di natura violenta' - infoitinterno : Donna morta a Merano, il compagno indagato per omicidio - infoitinterno : Merano, indagato per omicidio il compagno della donna morta - infoitinterno : Donna morta a Merano: indagato per omicidio volontario il compagno, custode della scuola dove è stata soccorsa -