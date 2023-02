Donna affetta da malattia degenerativa: concluso l’iter per l’avvio delle terapie domiciliari (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn data odierna l’ASL di Avellino ha autorizzato il progetto riabilitativo di una Donna di Mercogliano affetta da una malattia degenerativa della quale si erano occupati nei giorni scorsi anche alcuni organi di informazione. La signora giustamente lamentava l’impossibilità di accedere in tempi brevi alle terapie prescritte dall’Azienda Sanitaria Locale presso la struttura convenzionata da lei stessa scelta. L’ASL di Avellino, venuta a conoscenza della problematica, si era messa immediatamente in contatto con il Centro di riabilitazione e con la famiglia al fine di facilitare una soluzione tempestiva, offrendo anche la possibilità di accedere alle cure domiciliari in ADI, in attesa della comunicazione di disponibilità da parte del Centro convenzionato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn data odierna l’ASL di Avellino ha autorizzato il progetto riabilitativo di unadi Mercoglianoda unadella quale si erano occupati nei giorni scorsi anche alcuni organi di informazione. La signora giustamente lamentava l’impossibilità di accedere in tempi brevi alleprescritte dall’Azienda Sanitaria Locale presso la struttura convenzionata da lei stessa scelta. L’ASL di Avellino, venuta a conoscenza della problematica, si era messa immediatamente in contatto con il Centro di riabilitazione e con la famiglia al fine di facilitare una soluzione tempestiva, offrendo anche la possibilità di accedere alle curein ADI, in attesa della comunicazione di disponibilità da parte del Centro convenzionato ...

