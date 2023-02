‘Domino 23’ e Il Terzo Segreto di Satira, Andrea Fadenti: «Politicamente corretto? Una spinta a fare meglio» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Terzo Segreto di Satira torna e lo fa in grande stile, puntando al cinema. Domino 23 è infatti uno special satirico unico che – dopo un tour nelle sale del circuito Anteo milanese – sta ora viaggiando in tutta la penisola, raccogliendo consensi. Più di trenta – tra attori/attrici e comici/comiche – hanno composto un mosaico che vuole mettere ulteriori dubbi in un presente già molto incerto. Ne abbiamo parlato con lo sceneggiatore e autore Andrea Fadenti. Siete nel pieno del tour italiano, come sta andando? Sicuramente Domino 23 è un format ibrido.«È un tipo di format particolare. Ogni volta che facciamo una proiezione in sala, prima del film facciamo un saluto e la prima cosa che diciamo è Siete venuti al cinema, ma quello che state per vedere non è un film. In primo luogo per la durata, perché ... Leggi su funweek (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilditorna e lo fa in grande stile, puntando al cinema. Domino 23 è infatti uno special satirico unico che – dopo un tour nelle sale del circuito Anteo milanese – sta ora viaggiando in tutta la penisola, raccogliendo consensi. Più di trenta – tra attori/attrici e comici/comiche – hanno composto un mosaico che vuole mettere ulteriori dubbi in un presente già molto incerto. Ne abbiamo parlato con lo sceneggiatore e autore. Siete nel pieno del tour italiano, come sta andando? Sicuramente Domino 23 è un format ibrido.«È un tipo di format particolare. Ogni volta che facciamo una proiezione in sala, prima del film facciamo un saluto e la prima cosa che diciamo è Siete venuti al cinema, ma quello che state per vedere non è un film. In primo luogo per la durata, perché ...

