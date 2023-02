Domenica In | Mara Venier interviene sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical | “Non manderò nulla di tutto questo”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) A distanza di giorni, il(con tanto di lingua) trasul palco dell’Ariston sta facendo ancora parlare e polemizzare molto. In tanti si sono espressi sulla questione, per ultimo Renato Zero, il quale non ha gradito particolarmente la “sfacciataggine” dei due. Ancheha preferito boicottare l’episodio concentrandosi solo L'articolo