Disney taglia costi di produzione di Star Wars? Cosa sta accadendo

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Le opere di(Lucasfilm) e dei Marvel Studios costerebbero troppo. Per questo, secondo un nuovo rapporto,avrebbe deciso di ridimensionare idi. Bob Iger, tornato a essere il Presidente, ha tracciato una nuova via. Ha spiegato che la società deve essere più brava a curare i contenuti dei franchise straordinariamente

Iger ha dichiarato chedesidera mantenere la medesima qualità dei contenuti ma la necessità di abbattere i costi richiederà dei compromessi . Negli ultimi due anni la produzione di Marvel per ...Chi avrà offeso, questa volta, Zio Paperone Puntare sul woke non paga Non è un buon periodo per la Walt. Mentre la società7000 posti di lavoro e le azioni continuano a perdere valore,...

Marvel e Star Wars costano troppo: Disney taglia i costi sulle produzioni iGizmo.it

Walt Disney taglia 7mila dipendenti per ridurre i costi. Conti oltre le ... Milano Finanza

Usa: Walt Disney taglia 7.000 posti di lavoro - Ultima Ora Agenzia ANSA

Disney taglia 7.000 posti. Iger: "significativa trasformazione" Primaonline

Disney punta a 5,5 miliardi risparmi, taglia 7.000 posti Agenzia ANSA

La crisi globale non sta risparmiando nemmeno Disney che con sorpresa di tutti ha annunciato di voler rivedere numero e tempistiche di distribuzione dei contenuti in streaming in seguito ai tagli dei ...Chi avrà offeso, questa volta, Zio Paperone Puntare sul woke non paga Non è un buon periodo per la Walt Disney. Mentre la società taglia 7000 posti di lavoro e le azioni continuano a perdere valore, ...