Disco boy, l'unico italiano in concorso al Festival di Berlino 2023, è un film singolare e imperdibile (Di lunedì 20 febbraio 2023) Disco Boy, unico film italiano in competizione per l’Orso d’oro a Berlino, in uscita nelle sale il 9 marzo, è qualcosa di originale, audace, e per questo imperdibile. Il titolo un po' inganna. Il film ci rappresenta al Festival, eppure non parla la nostra lingua (uscirà in lingue originali - che sono cinque: francese, russo, inglese, tedesco, Igbo -, con sottotitoli in italiano). La storia ci porta lontano e ci immerge nella violenza delle guerre. Il cast è internazionale, ma con un componente che può essere molto noto a una parte del nostro pubblico. Tanti aspetti curiosi, interessanti, che chiedono qualche spiegazione Una storia non comune Aleksei, un giovane bielorusso riesce a entrare in Francia dopo un viaggio difficile ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 20 febbraio 2023)Boy,in competizione per l’Orso d’oro a, in uscita nelle sale il 9 marzo, è qualcosa di originale, audace, e per questo. Il titolo un po' inganna. Ilci rappresenta al, eppure non parla la nostra lingua (uscirà in lingue originali - che sono cinque: francese, russo, inglese, tedesco, Igbo -, con sottotitoli in). La storia ci porta lontano e ci immerge nella violenza delle guerre. Il cast è internazionale, ma con un componente che può essere molto noto a una parte del nostro pubblico. Tanti aspetti curiosi, interessanti, che chiedono qualche spiegazione Una storia non comune Aleksei, un giovane bielorusso riesce a entrare in Francia dopo un viaggio difficile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fpontiggia1 : #DiscoBoy, esordio di Giacomo Abbruzzese e unico (semi)italiano in concorso #Berlinale2023, non è (del tutto) riusc… - duelsit : Anime senza bandiere: alla Berlinale73 #DiscoBoy di Giacomo Abbruzzese - AriannaFinos : Abbruzzese, in gara a Berlino con 'Disco Boy': 'Per arrivare qui ho fatto 25 anni di gavetta e girato mezzo mondo'… - NSCForum : Nuovo topic: Disco Boy ( - infoitcultura : Disco Boy, un film di fantasmi che esce dai canoni del genere e riflette sui traumi lasciati dalla guerra -