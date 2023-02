Disastro sanità, Sfasciato un PS. Muscarà: “Il malessere della società è sempre più visibile” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Veniamo sempre più a conoscenza di Pronto soccorso sfasciati, ma quasi non fa più notizia, la sanità campana è un campo di battaglia, ormai tra i drammi che vivono i cittadini e quelli del personale sanitario – dichiara il consigliere Muscarà – da anni mi batto per la sanità campana. Mercoledì ho presentato per il Question Time un’interrogazione sulla donna deceduta davanti al San Giovanni Bosco, che non ha ricevuto assistenza tra le mura del presidio ed è stata soccorsa da un’ambulanza troppo tardi, sul posto. Negli anni tra audizioni, interrogazioni, Question Time e commissioni d’inchiesta, poco è stato fatto, da sola non riesco, trovo solo un grande muro di omertà in consiglio Regionale. Intanto è stato Sfasciato un altro pronto soccorso riportando anche ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Veniamopiù a conoscenza di Pronto soccorso sfasciati, ma quasi non fa più notizia, lacampana è un campo di battaglia, ormai tra i drammi che vivono i cittadini e quelli del personale sanitario – dichiara il consigliere– da anni mi batto per lacampana. Mercoledì ho presentato per il Question Time un’interrogazione sulla donna deceduta davanti al San Giovanni Bosco, che non ha ricevuto assistenza tra le mura del presidio ed è stata soccorsa da un’ambulanza troppo tardi, sul posto. Negli anni tra audizioni, interrogazioni, Question Time e commissioni d’inchiesta, poco è stato fatto, da sola non riesco, trovo solo un grande muro di omertà in consiglio Regionale. Intanto è statoun altro pronto soccorso riportando anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Shamone87665062 : RT @Yoda15271485: DISASTRO #SANITÀ IN #FRIULIVENEZIAGIULIA: STOP ALL'AUMENTO DEI FONDI AL PRIVATO! Ma vedrete che alle #regionali voteranno… - demian_yexil : RT @Yoda15271485: DISASTRO #SANITÀ IN #FRIULIVENEZIAGIULIA: STOP ALL'AUMENTO DEI FONDI AL PRIVATO! Ma vedrete che alle #regionali voteranno… - neri_serneri : @LegaSalvini Perché invece non fate qualcosa di utile? Inflazione massacra stipendi e pensioni. Se fosse per i serv… - AntoAnci : RT @Yoda15271485: DISASTRO #SANITÀ IN #FRIULIVENEZIAGIULIA: STOP ALL'AUMENTO DEI FONDI AL PRIVATO! Ma vedrete che alle #regionali voteranno… - renatamiorali : RT @Yoda15271485: DISASTRO #SANITÀ IN #FRIULIVENEZIAGIULIA: STOP ALL'AUMENTO DEI FONDI AL PRIVATO! Ma vedrete che alle #regionali voteranno… -