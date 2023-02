Dirigente in Panchina | Campos | Milan | Ajax e Tottenham | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 20 febbraio 2023) La presenza di Luis, direttore sportivo del Paris Saint Germain, innei minuti finali del match con il Lille ha scatenato una reazione a catena di emozioni in tutta la Francia. Con il PSG sotto per 3-2 in casa, dopo essere stato rimontato dal vantaggio di due gol,ha preso in mano la situazione, sostituendosi al tecnico Christophe Galtier e guidando la rimonta vincente del Paris, che alla fine ha vinto 4-3. Che poi la rimonta sia merito dio delle giocate dei fenomeni Mbappé e Messi è un altro discorso, ma tant’è, di fatto la presenza del ds è coincisa con la rimonta del PSG. Ripercorrendo la carriera di, che, non dimentichiamolo, è stato anche un allenatore, vediamo che non è la prima volta che daaffianca un tecnico. La stessa cosa che ...