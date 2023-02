Diretta Spalletti, segui LIVE la conferenza stampa prima di Eintracht - Napoli (Di lunedì 20 febbraio 2023) FRANCOFORTE (GERMANIA) - Un Napoli in forma straordinaria (sette vittoria di fila in campionato e +15 sulla seconda) torna in Champions League per sfidare l'Eintracht Francoforte a domicilio nell'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 febbraio 2023) FRANCOFORTE (GERMANIA) - Unin forma straordinaria (sette vittoria di fila in campionato e +15 sulla seconda) torna in Champions League per sfidare l'Francoforte a domicilio nell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... solonapoli11 : @sportmediaset @PressingReal @Sabatini @RickyTrevisani Solo Spalletti migliore e insegna a stare in campo e il vess… - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : #ChampionsLeague, oggi in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 per #EintrachtNapoli: ??Ore 11:00 Allenamento del Napoli… - 1926pe : RT @napoli_network: Cristiano #Giuntoli ha rilasciato delle dichiarazioni assai rilevanti sul futuro di Luciano #Spalletti. - SpiritoPasquale : RT @napoli_network: Cristiano #Giuntoli ha rilasciato delle dichiarazioni assai rilevanti sul futuro di Luciano #Spalletti. -