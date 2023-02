Dipinta di rosa per svelare il sesso del bimbo in arrivo, colomba muore per le tossine inalate (Di lunedì 20 febbraio 2023) In Italia, come negli States, si sta diffondendo una tradizione legata alle nuove nascite e alle feste organizzate per svelare Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 20 febbraio 2023) In Italia, come negli States, si sta diffondendo una tradizione legata alle nuove nascite e alle feste organizzate perPerizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Una #colomba dipinta di #rosa è stata ritrovata senza vita in un parco di #NewYork. Il volatile era stato utilizz… - ferrarilau2806 : RT @rtl1025: ?? Una #colomba dipinta di #rosa è stata ritrovata senza vita in un parco di #NewYork. Il volatile era stato utilizzato per ann… - ginny2915 : RT @rtl1025: ?? Una #colomba dipinta di #rosa è stata ritrovata senza vita in un parco di #NewYork. Il volatile era stato utilizzato per ann… - Stylesgurl_ : RT @rtl1025: ?? Una #colomba dipinta di #rosa è stata ritrovata senza vita in un parco di #NewYork. Il volatile era stato utilizzato per ann… - lumachinaturbo : RT @rtl1025: ?? Una #colomba dipinta di #rosa è stata ritrovata senza vita in un parco di #NewYork. Il volatile era stato utilizzato per ann… -