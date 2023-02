Dimissioni Montaruli | botta e risposta Mulè-Sallusti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Gentile Direttore, caro Alessandro, c’è un limite invalicabile alla critica ed è quello di aver sempre accanto il beneficio della verità. O almeno dell’interpretazione di un fatto realmente accaduto”. Lo scrive Giorgio, vice presidente della Camera ed esponente di Forza Italia, in una lettera al direttore di ‘Libero’, Alessandro, in cui esprime il suo dispiacere per un editoriale sul quotidiano di ieri “su un fatto mai accaduto. Chiamiamolo col suo nome: una patacca. Sulla vicenda dell’onorevolemi hai attribuito di aver ‘provato a girare il coltello nella piaga con una uscita di prima mattina intempestiva e violenta nei confronti degli alleati'”. “Caro Alessandro, non ho mai pronunciato questa frase e neppure è tollerabile una sintesi che riporti le parole che tu mi hai attribuito tra ...