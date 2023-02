Dimensionamento scolastico, Bonaccini fa ricorso. Castaldini (FI): in Emilia Romagna non ci sono classi pollaio. La riforma parla di dirigenti non di alunni (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Ero curiosa di sentire con quali motivazioni il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, avesse deciso di ricorrere alla Corte Costituzionale sulla vicenda del riDimensionamento delle posizioni dei dirigenti". Così in una nota Valentina Castaldini, Consigliere regionale e capogruppo Forza Italia Emilia-Romagna, coordinatore delle commissioni PNRR L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Ero curiosa di sentire con quali motivazioni il presidente della regione, Stefano, avesse deciso di ricorrere alla Corte Costituzionale sulla vicenda del ridelle posizioni dei". Così in una nota Valentina, Consigliere regionale e capogruppo Forza Italia, coordinatore delle commissioni PNRR L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Dimensionamento scolastico, Bonaccini fa ricorso. Castaldini (FI): in Emilia Romagna non ci sono classi pollaio. La… - rosetta71r : Bravo DE LUCA sempre number one. Dimensionamento scolastico, 70% accorpamenti è al Sud. Nella sola Campania 500 col… - NTR24 : Dimensionamento scolastico, FdI Benevento replica alla Fortini: ‘Nessuna implicazione del Governo Meloni’… - TV7Benevento : DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO. FDI SANNIO CRITICA INTERVENTO - ivl24_it : Dimensionamento scolastico, allarme di Bufano (Provincia di Potenza). “Bardi si attivi subito, rischio chiusura per… -