Diffidati Torino-Cremonese | i granata a rischio squalifica in vista del derby con la Juventus

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilsfida lae Juric non vuole ancora pensare alcontro la. Eppure, la situazionenon è per nulla semplice. Oltre agli infortunati Ricci e Lazaro, nell’elenco dei calciatori aci sono anche Ola Aina e soprattutto Schuurs. Il centrale ex Ajax è il titolare e guida indiscussa della difesae Juric non vuole perderlo. Ma contro la, nel posticipo del lunedì, servono i migliori in campo.: Ricci, Lazaro, Aina, Schuurs SportFace.