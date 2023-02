Dichiarazione redditi 2023, 730: novità, scadenza, istruzioni (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Dichiarazione dei redditi 2023, è online la versione definitiva del modello 730 e delle relative istruzioni. Il via libera definitivo dell’Agenzia delle Entrate riguarda 730, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo. Tutte le novità e le scadenze, oltre alle istruzioni per la compilazione, si trovano sul sito agenziaentrate.gov.it. 730/2023 Che cos’è Il 730 è il modello per la Dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) –dei, è online la versione definitiva del modello 730 e delle relative. Il via libera definitivo dell’Agenzia delle Entrate riguarda 730, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo. Tutte lee le scadenze, oltre alleper la compilazione, si trovano sul sito agenziaentrate.gov.it. 730/Che cos’è Il 730 è il modello per ladeidedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto ...

