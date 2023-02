Diana Del Bufalo, love-story con Pierpaolo Spollon? La smentita dell’attore (Di lunedì 20 febbraio 2023) Non è di certo passata inosservata la recente IG Stories condivisa da Diana Del Bufalo. L’ex volto di Amici ha condiviso lo scatto che ha fatto esplodere il gossip, coinvolgendo un suo collega. Si tratta di Pierpaolo Spollon, che recentemente ha deciso di intervenire e di commentare i rumors. love-story CON L’EX COLLEGA – Nei L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Non è di certo passata inosservata la recente IG Stories condivisa daDel. L’ex volto di Amici ha condiviso lo scatto che ha fatto esplodere il gossip, coinvolgendo un suo collega. Si tratta di, che recentemente ha deciso di intervenire e di commentare i rumors.CON L’EX COLLEGA – Nei L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LAVTrieste : Sul Piccolo del 20 febbraio 2023. In 'Piccoli amici cercano casa' rinnoviamo l'appello per Diana e Odino. Per saper… - laCioncola : RT @ore14rai2: Alessia Pifferi 'ha accettato consapevolmente il rischio di far morire la piccola Diana'. A Ore14 parla il Procuratore Capo… - nascu_diana : RT @Adriano72197026: Bartolomeo Pepe è morto il 23 Dicembre 2021 in circostanze misteriose. In questo video Bartolomeo parla di ciò che è p… - nascu_diana : RT @fratotolo2: ?? La verità sull’“attacco squadrista” a #Firenze: sono stati i militanti del collettivo di sinistra ad aggredire i ragazzi… - Diana_Kuegler : RT @Frances52779614: La Poesia di Faber: 'Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria Col suo marchio speciale di speciale disperazi… -