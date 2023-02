Diamante attacca Nikita e fa delle rivelazioni | “Mi diceva ti amo | poi con un altro a Miami!”

Leggi su biccy

(Di lunedì 20 febbraio 2023)Pelizon e Matteohanno avuto una relazione burrascosa e sono finiti insieme anche ad Ex On The Beach. I due poi hanno riprovato a ricucire il loro rapporto, ma qualcosa è andato storto. Oggi il gieffino ha rivelato che a novembre 2021 lui esi erano detti pronti a ricominciare e che lei aveva anche detto di amarlo. Peccato però che – secondo Matteo – la Pelizon sia poi andata a Miami con un. “Ho paura a lasciarmi quando sono innamorato. Sono uno che ho avuto paura a riprovarci, però mi sono messo in gioco. A dicembre non ti ho sempre cercata tutti i giorni, ma non vuol dire nulla. Non mi piace dare troppa ansia alle donne. Tu in quei giorni lì hai visto che c’era unche ti dava attenzioni e hai deciso di vederlo. Sono felice per te ma io non lo sapevo all’inizio. Ti ...