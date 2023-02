Diablo IV | ecco il video di presentazione del gioco e le date dell’open beta

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 20 febbraio 2023)IV torna a far parlare di sé e lo fa tramite undidele l’annuncio delletutti i dettagli in questa news dedicata Il 18 febbraio è stato mostrato un primo sguardo al filmato d’apertura deldiIV, oltre ad aver svelato le imminentidei fine settimana d’accesso anticipato e di open. Il titolo torna finalmente a far parlare di sé e lo fa tramite queste nuove informazioni e novità rivelate. L’hype e l’attesa, dunque, non fanno che aumentare per tutti i fan della saga e anche per chi vorrà approcciarsi alper la prima volta con questo nuovo capitolo, consapevole della storia che ...