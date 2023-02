Di Lorenzo: «Nel Napoli la stessa unità che c’era nell’Italia che vinse l’Europeo» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo in conferenza a Francoforte (LIVE) alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. «Il ruolo del terzino si è evoluto molto, ogni partita cerco di variare la mia posizione anche in base agli avversari, seguendo le indicazioni del mister,. Cerchiamo di andare ad occupare gli spazi e di mettere in difficoltà gli avversari». «È una competizione difficile, in Europa le partite sono molto intense, livello molto alto, ci siamo preparati al meglio. Analogie rispetto all’Europeo, vedo la stessa unità che c’era in Nazionale, è una cosa positiva». «Cerco sempre di fare del mio meglio, sono contento del percorso che ho fatto e del livello raggiunto». «Abbiamo lavorato molto sui calci piazzati e anche su altro». L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il capitano delGiovanni Diin conferenza a Francoforte (LIVE) alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. «Il ruolo del terzino si è evoluto molto, ogni partita cerco di variare la mia posizione anche in base agli avversari, seguendo le indicazioni del mister,. Cerchiamo di andare ad occupare gli spazi e di mettere in difficoltà gli avversari». «È una competizione difficile, in Europa le partite sono molto intense, livello molto alto, ci siamo preparati al meglio. Analogie rispetto al, vedo lachein Nazionale, è una cosa positiva». «Cerco sempre di fare del mio meglio, sono contento del percorso che ho fatto e del livello raggiunto». «Abbiamo lavorato molto sui calci piazzati e anche su altro». L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VittorioSgarbi : “A Silvio nel tempo della sua rinascita”. La mia dedica al Presidente sul catalogo della mostra “Rinascimento a Fe… - giafantozz : RT @GeorgeSpalluto: Murray non muore mai! Salva 3 matchpoint a Lorenzo Sonego imponendosi per 4-6 6-1 7-6(4), recuperando 2 minibreak di sv… - livetennisit : ATP 250 Doha: Andy Murray sgambetta anche Lorenzo Sonego. Il britannico ha anche annullato tre palle match nel terz… - tatooine__ : lorenzo io avevo un sogno nel cuore - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: Murray non muore mai! Salva 3 matchpoint a Lorenzo Sonego imponendosi per 4-6 6-1 7-6(4), recuperando 2 minibreak di sv… -