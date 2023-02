Di Lorenzo | “In campionato percorso bellissimo | ma la Champions è un’altra competizione”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiGiovanni Diè il capitano di un Napoli tanto stellare inquanto ambizioso inLeague. Il difensore parla in conferenza stampa, alla vigilia di Eintracht-Napoli, andata degli ottavi di finale, per un calciatore che non è un terzino normale: “Il ruolo del terzino negli ultimi anni si è evoluto molto ed in ogni partita cerco di variare la mia posizione anche in base al sistema di gioco degli avversari e questa è l’indicazione che viene dal mister. Cerchiamo sempre di occupare gli spazi e di mettere in difficoltà gli avversari. Io uno dei migliori terzini in Europa? Sì, sono molto contento di questo. Non ci penso più di tanto. Io cerco sempre di fare del mio meglio. “. Sulle possibilità che ha il Napoli di fare bene anche in: “Sappiamo che è una ...