Di Lorenzo: “Al Napoli la stessa unità dell’Italia Campione d’Europa” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con l’Eintracht. Il capitano del Napoli ha detto che nella squadra partenopea vede la stessa “unità che c’era con l’Italia che ha vinto gli Europei. Sappiamo che queste partite sono molto intense e noi ci siamo preparati al meglio per affrontare questo tipo di sfide“. A Di Lorenzo poi viene chiesto che effetto fa essere tra i terzini più forti d’Europa: “Non ci penso più di tanto, spero sempre di fare il mio meglio, alle volte ci riesco altre no. Sono contento del percorso. Sui calci piazzati? Ogni partita ci lavoriamo, è una componente importantissima, molte partite si sbloccano così“. Mentre sui possibili passi falsi del Napoli ha ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 febbraio 2023) Giovanni Di, difensore delha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con l’Eintracht. Il capitano delha detto che nella squadra partenopea vede lache c’era con l’Italia che ha vinto gli Europei. Sappiamo che queste partite sono molto intense e noi ci siamo preparati al meglio per affrontare questo tipo di sfide“. A Dipoi viene chiesto che effetto fa essere tra i terzini più forti: “Non ci penso più di tanto, spero sempre di fare il mio meglio, alle volte ci riesco altre no. Sono contento del percorso. Sui calci piazzati? Ogni partita ci lavoriamo, è una componente importantissima, molte partite si sbloccano così“. Mentre sui possibili passi falsi delha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Di Lorenzo: 'Al Napoli la stessa unità dell'Italia Campione d'Europa' #CalcioNapoli #ChampionsLeague #dilorenzo… - GusAzpilcueta : RT @Spazio_Napoli: Di Lorenzo in conferenza: “Vogliamo vincere e scrivere la storia. Abbiamo un rito particolare” - Spazio_Napoli : Di Lorenzo in conferenza: “Vogliamo vincere e scrivere la storia. Abbiamo un rito particolare”… - cn1926it : #DiLorenzo: “La #ChampionsLeague non rispecchia la #SerieA. Abbiamo la giusta qualità” - OiaServicesLtd : RT @betalandclover: #EintrachtNapoli : azzurri ai quarti di Champions su #Betaland. Avversario comunque da non sottovalutare per Di Lorenz… -