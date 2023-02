Deutschland Plus, soggiorno di tre settimane in Germania: manifestazione di interesse entro il 2 marzo (Di lunedì 20 febbraio 2023) L'Ambasciata di Germania ha comunicato, con nota del 15 febbraio, che le scuole interessate al programma “Deutschland Plus” possono manifestare il proprio interesse via mail entro il 2 marzo 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 febbraio 2023) L'Ambasciata diha comunicato, con nota del 15 febbraio, che le scuole interessate al programma “” possono manifestare il propriovia mailil 22023. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Deutschland Plus, soggiorno di tre settimane in Germania: manifestazione di interesse entro il 2 marzo - orizzontescuola : Deutschland Plus, soggiorno di tre settimane in Germania: manifestazione di interesse entro il 2 marzo -