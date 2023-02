"Derubato di mia moglie": tracollo psicologico, Emilio Fede scoppia in lacrime in tv (Di lunedì 20 febbraio 2023) Emilio Fede ha rilasciato un'intervista a Non è l'Arena, la trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti. A 91 anni l'ex direttore del Tg4 è ancora molto amareggiato e deluso per come sono andate le cose: in primo grado sono stati assolti tutti gli imputati del processo Ruby ter, ma lui intanto era già stato condannato a 4 anni e 7 mesi per induzione della prostituzione. “Ho fatto i domiciliari ma ho perso tutto: lavoro, mia moglie, libertà. È stato un calvario”, ha dichiarato Fede. “Era scritto - ha aggiunto - che io dovessi avviarmi alla conclusione della vita portandomi appresso un'accusa, quella di induzione della prostituzione, senza aver mai avuto rapporti con Ruby. Con lei non ho mai avuto contatti, di nessun genere. Penso che mi farà effetto leggere il suo libro: non l'ho mai frequentata, ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023)ha rilasciato un'intervista a Non è l'Arena, la trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti. A 91 anni l'ex direttore del Tg4 è ancora molto amareggiato e deluso per come sono andate le cose: in primo grado sono stati assolti tutti gli imputati del processo Ruby ter, ma lui intanto era già stato condannato a 4 anni e 7 mesi per induzione della prostituzione. “Ho fatto i domiciliari ma ho perso tutto: lavoro, mia, libertà. È stato un calvario”, ha dichiarato. “Era scritto - ha aggiunto - che io dovessi avviarmi alla conclusione della vita portandomi appresso un'accusa, quella di induzione della prostituzione, senza aver mai avuto rapporti con Ruby. Con lei non ho mai avuto contatti, di nessun genere. Penso che mi farà effetto leggere il suo libro: non l'ho mai frequentata, ho ...

