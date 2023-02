Decreto carburanti | la Camera rinnova la fiducia al governo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ??La #Camera approva la fiducia sul decreto Carburanti con 174 favorevoli, 3 astenuti e 107 contrari: per la prima… - crcc50 : RT @iucci_gabriella: ??La #Camera approva la fiducia sul decreto Carburanti con 174 favorevoli, 3 astenuti e 107 contrari: per la prima vol… - circolo_l : RT @MaresaBellucci: La maggioranza prosegue compatta e spedita verso l'approvazione del Decreto Carburanti. L'Italia ha bisogno di risposte… - infoitinterno : Benzina, lunedì la decisione sull'obbligo di esporre il prezzo medio e sul decreto carburanti - infoitinterno : Decreto carburanti, sì della Camera alla fiducia -

E, conclude, "per il resto speriamo che ildel ministro delle Mmprese e del Made in Italy, che dovra' stabilire le modalita' di comunicazioni del prezzo praticato, chiarisca che va comunicato ..."Il nostro gruppo voterà contro questoperché il provvedimento non assicura né la discesa dei prezzi né trasparenza: è dunque ... nel corso delle dichiarazioni di voto sul Dl. "Si ...

Decreto carburanti, ok alla fiducia alla Camera. Tutte le novità la Repubblica

Decreto legge carburanti, il Governo va avanti HDmotori

Decreto carburanti, sì della Camera alla fiducia: 174 sì, 107 no La Stampa

Carburanti, fiducia Camera su decreto con 174 sì Adnkronos

Dl carburanti, la Camera conferma il voto di fiducia. Le novità e le misure nel testo Sky Tg24

Con 174 sì, 107 no e 3 astenuti, la Camera approva la fiducia posta al dl Carburanti (decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei rezzi dei carburanti e di rafforzamento… ...ha votato la fiducia alla Camera dei deputati sul decreto Carburanti, ricevendo gli applausi dai banchi di Fratelli d’Italia.