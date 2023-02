Deadpool 3 | rivelata la data di inizio delle riprese del film

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Secondo Midgard Times, la pre-produzione di3 (interpretato da Ryan Reynolds) è partita con successo e lad’è prevista per il 22 maggio 2023 presso i Pinewood Studios di Londra, mentre la seconda unità lavorerà a Vancouver. Il terzo capitolo del franchise Marvel sarà la prima apparizione nel Marvel Cinematic Universe del mercenario più chiacchierone del mondo e si vocifera che porterà direttamente ad Avengers the Kang Dynasty. Anche il debutto di Hugh Jackman nel MCU nel suo iconico ruolo di Wolverine è confermato per3. Midgard Times riporta: “usa la macchina del tempo di Cable per viaggiare nel futuro e salvare Wolverine dalla morte. Logan non sa chi sia quell’uomo e vuole che se ne vada, ma l’uso della macchina ...

... la trama della serie non è stata ancora. In generale, la prima parte del 2023 sarà ... Le date di inizio di Daredevil: Born Again, Captain America: New World Order,3 e Thunderbolts ... Puoi guardare il video nel tweet qui sotto: Ghosted è stato scritto dal duo di sceneggiatori die Zombieland Paul Wernick e Rhett Reese, che hanno presentato con successo il ...

Emma Corrin non interpreterà Danger nel prossimo film di Deadpool, secondo il giornalista di Deadline che ha smentito le voci di corridoio sull'attrice di The Crown.Dopo il ritorno di Hugh Jackman come Wolverine, Ryan Reynolds ha annunciato chi sarà l'antagonista di "Deadpool 3". Si tratta di Emma Corrin, famosa grazie al ruolo di Lady Diana in "The Crown" di Net ...