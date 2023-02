De Laurentiis sarà presente a Francoforte, sogna il passaggio ai quarti di Champions League (Di lunedì 20 febbraio 2023) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sarà al fianco della squadra per la gara di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, ecco cosa riporta il quotidiano "Il Mattino": "È una questione di bonus Uefa, ma anche per il valore del brand sarebbe un qualcosa di unico. Ma è il campionato l'obiettivo: nessuno chiederà a Spalletti di vincere la Champions, ma arrivare ai quarti sarebbe davvero la ciliegina su una stagione indimenticabile". Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 20 febbraio 2023) Aurelio De, presidente del Napoli,al fianco della squadra per la gara dicontro l'Eintracht, ecco cosa riporta il quotidiano "Il Mattino": "È una questione di bonus Uefa, ma anche per il valore del brand sarebbe un qualcosa di unico. Ma è il campionato l'obiettivo: nessuno chiederà a Spalletti di vincere la, ma arrivare aisarebbe davvero la ciliegina su una stagione indimenticabile".

