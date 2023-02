De Laurentiis: «Il Napoli è soprattutto onesto. È giusto che il tifoso dica la qualunque, il tifoso non sa» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Aurelio De Laurentiis ha parlato da Francoforte «Il Napoli è da sempre competitivo e soprattutto è onesto». Quando finalmente gli americani quest’anno hanno destinato l’isola di Ischia come la migliore del mondo. Nel 53 o nel 54 Il pirata dell’isola verde, con Burt Lancaster, è stato girato lì non ai Caraibi Il tifoso ha sempre ragione, deve diffidare perché non sa ma gioca a un calcio virtuale, fa delle scommesse, sono presenti con il cuore la testa, le scommesse, è giusto che dica la qualunque, nella conferenza del 30 maggio dissi “lotteremo per lo scudetto”. In quell’occasione Spalletti fece una faccia come a dire che non era d’accordo con quell’affermazione. I mister hanno un ruolo, quello di allenare, noi abbiamo un mister che sa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 febbraio 2023) Aurelio Deha parlato da Francoforte «Ilè da sempre competitivo e». Quando finalmente gli americani quest’anno hanno destinato l’isola di Ischia come la migliore del mondo. Nel 53 o nel 54 Il pirata dell’isola verde, con Burt Lancaster, è stato girato lì non ai Caraibi Ilha sempre ragione, deve diffidare perché non sa ma gioca a un calcio virtuale, fa delle scommesse, sono presenti con il cuore la testa, le scommesse, èchela, nella conferenza del 30 maggio dissi “lotteremo per lo scudetto”. In quell’occasione Spalletti fece una faccia come a dire che non era d’accordo con quell’affermazione. I mister hanno un ruolo, quello di allenare, noi abbiamo un mister che sa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : @PaPaganini Ciao Paolo. Al #Napoli fu negata la possibilità di accedere in finale di Europa League per questa roba… - Diego31883 : RT @sportmediaset: De Laurentiis: 'Napoli la più onesta. Scudetto? Lo dissi un anno fa' #DeLaurentiis #Napoli #ChampionsLeague https://t.c… - GoalItalia : 'Magari non i più forti, ma sempre i più onesti' ?? Aurelio De Laurentiis #EintrachtNapoli - ottopagine : De Laurentiis: 'Champions? Ci divertiamo. Scudetto? L'avevo detto in estate' #Napoli - sportmediaset : De Laurentiis: 'Napoli la più onesta. Scudetto? Lo dissi un anno fa' #DeLaurentiis #Napoli #ChampionsLeague -