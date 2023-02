De Laurentiis: “I tifosi devono diffidare. Scudetto, ve lo avevo detto. La faccia di Spalletti? Vi spiego” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Aurelio De Laurentiis ha parlato a Francoforte prima della sfida tra Eintracht e Napoli, il presidente parla anche dello Scudetto. Il presidente del Napoli ha concesso qualche battuta ai giornalisti presenti a Francoforte per la sfida di Champions League, tra Eintracht e Napoli. De Laurentiis sui tifosi scettici ha detto: “I tifosi devono dubitare, perché loro non sanno. Vivono un calcio virtuale, magari fatto di scommesse. Quindi è giusto che poi dicano certe cose“. Sullo Scudetto, De Laurentiis ha aggiunto: “Ve lo avevo detto ad inizio stagione che poteva succedere e ci stiamo riuscendo, anche se non è ancora fatta”. Qualcuno gli ricorda la faccia di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 febbraio 2023) Aurelio Deha parlato a Francoforte prima della sfida tra Eintracht e Napoli, il presidente parla anche dello. Il presidente del Napoli ha concesso qualche battuta ai giornalisti presenti a Francoforte per la sfida di Champions League, tra Eintracht e Napoli. Desuiscettici ha: “Idubitare, perché loro non sanno. Vivono un calcio virtuale, magari fatto di scommesse. Quindi è giusto che poi dicano certe cose“. Sullo, Deha aggiunto: “Ve load inizio stagione che poteva succedere e ci stiamo riuscendo, anche se non è ancora fatta”. Qualcuno gli ricorda ladi ...

