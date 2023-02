Dazn, disponibile la docuserie sul Bologna di Mihajlovic (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dazn trasmetterà una docuserie di cinque puntata sul Bologna di Sinisa Mihajlovic. Tutti i dettagli sulla squadra rossoblù A due mesi dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, Dazn ha fatto uscire la serie We are one che ripercorrerà la stagione 2021/22 del Bologna. La data non è casuale, ma è quella del 54esimo compleanno dell’allenatore serbo. Dai collegamenti da remoto al ritorno in campo, dai complimenti ai ragazzi dalla stanza d’ospedale fino alla battaglia con la leucemia, persa definitivamente il 16 dicembre 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023)trasmetterà unadi cinque puntata suldi Sinisa. Tutti i dettagli sulla squadra rossoblù A due mesi dalla scomparsa di Sinisaha fatto uscire la serie We are one che ripercorrerà la stagione 2021/22 del. La data non è casuale, ma è quella del 54esimo compleanno dell’allenatore serbo. Dai collegamenti da remoto al ritorno in campo, dai complimenti ai ragazzi dalla stanza d’ospedale fino alla battaglia con la leucemia, persa definitivamente il 16 dicembre 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Fiorentina-Empoli, dove vedere la partita in tv: gli orari: La partita della 23^ giornata di Serie A tra Fiorentina… - sportli26181512 : Salernitana-Lazio, dove vedere la partita in tv: gli orari: La partita della 23^ giornata di Serie A tra Salernitan… - sportli26181512 : Monza-Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari: La partita della 23^ giornata di Serie A tra Monza e Milan si… - sportli26181512 : Sampdoria-Bologna, dove vedere la partita in tv: gli orari: La partita della 23^ giornata di Serie A tra Sampdoria… - ArrigoSacchi442 : RT @toni_Gagliardi: Disponibile su @DAZN_IT lo speciale #LikeTattico su #Italiano mister della @acffiorentina. Un interessante approfondime… -