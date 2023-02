Date a Fedez l’Oscar dell’Ipocrisia

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Sarebbe inutile chiedere conto a Chiara Ferragni del video pubblicato l’altra sera sui social da suo marito. Sarebbe inutile parlare con lei del body shaming contro Mario Giordano, della polemica (legittima) condita da insulti (rivedibili) al giornalista: a queste domande, Sanremo insegna, lei non risponde. Se ne tira fuori. E sarebbe inutile pure chiedere conto allo stesso, da qualche tempo diventato paladino dei diritti Lgbtq+, difensore dei fluidi, uno che insieme alla moglie ha vinto “all’Inclusione” (tutto vero, non è uno scherzo) ma poi ricopre di improperi chi non gli va a genio. Lo scontro Giordano-La vicenda, lo sapete, ruota attorno ad una presunta inchiesta che una giornalista di Fuori dal Coro (“una scheggia impazzita”, l’ha definita Giordano) avrebbe condotto sulla presunta ...

A quel punto è toccato a Mario Giordano. Al Corriere della Sera ha dichiarato: «Non ho mai dato indicazioni di fare un'inchiesta sulla presunta omosessualità di Fedez. E mi spiace per questi insulti ...