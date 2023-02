Daniele Ragatzu come CR7: la rovescia al volo è spettacolare (Di lunedì 20 febbraio 2023) L'Olbia non va oltre l'1 - 1 nella sfida con l'Ancona, ma il gol che apre le marcature è un autentico gioiello di Daniele Ragatzu, che si coordina e conclude in rete in rovesciata il calcio d'angolo ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) L'Olbia non va oltre l'1 - 1 nella sfida con l'Ancona, ma il gol che apre le marcature è un autentico gioiello di, che si coordina e conclude in rete inta il calcio d'angolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Andredreout : RT @diego_pulpit: “ma in che senso calcio minore?” pt/2 starring Daniele (occhi di) Ragatzu. - TheMonopoliMan2 : RT @FRANCESCalciO_: Serie C banger alert from ex-Cagliari prospect Daniele Ragatzu - ParmeshSriv : RT @FRANCESCalciO_: Serie C banger alert from ex-Cagliari prospect Daniele Ragatzu - jrrussell9 : RT @FRANCESCalciO_: Serie C banger alert from ex-Cagliari prospect Daniele Ragatzu - FRANCESCalciO_ : Serie C banger alert from ex-Cagliari prospect Daniele Ragatzu -