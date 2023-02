Dalla Spagna: il Real Madrid piomba su Vlahovic. E' c'è un retroscena clamoroso sul mercato di gennaio... (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Real Madrid piomba su Dusan Vlahovic. La notizia arriva Dalla Spagna, ed è AS a riportarla. Secondo il sito spagnolo, i problemi economici... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilsu Dusan. La notizia arriva, ed è AS a riportarla. Secondo il sito spagnolo, i problemi economici...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Anche se la prescrizione per illeciti sportivi scatta dopo 3 anni e il #Barcellona, in Spagna, non può essere punit… - LaVeritaWeb : Dal 20 febbraio al 5 marzo: l'invasione dell'Ucraina, il paziente zero di Codogno. Il tentato golpe in Spagna, l'in… - enpaonlus : Questo vecchiettino cerca una nuova casa e un affetto per sempre dopo aver passato tante vicissitudini… Vi aspetta… - cmdotcom : Dalla Spagna: il Real Madrid piomba su Vlahovic. E' c'è un retroscena clamoroso sul mercato di gennaio... - IlPanterone90 : @marttadoce Scusami, voi dalla Spagna da dove guardate la puntata del GF? Perché sono all’estero.. grazie ?? -