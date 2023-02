D’Alimonte | il Terzo Polo non è percepito come competitivo dagli elettori | che non lo votano

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 febbraio 2023) “La sfida delin un contesto di elezioni maggioritarie a tutti i livelli è difficile perché ilnon è, che quindi non ti considerano votabile. In una competizione proporzionale la situazione è diversa”. Così all’Adnkronos il politologo Roberto, direttore del dipartimento di Scienze Politiche della Luiss. Peril successo delpotrebbe essere possibile solo in un sistema di tipo proporzionale e non maggioritario; in caso di sistema maggioritario dalla scelta di aggregarsi ad una delle due coalizioni; o infine dall’eventuale spappolamento dei partiti esistenti, Pd, Forza Italia ...