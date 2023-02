Dal 2035 non si potranno più produrre auto a benzina di Attilio Runello

(Di lunedì 20 febbraio 2023) di. Il Parlamento europeo ha decretato che dalnon sipiùe mettere in circolazioneo diesel. La decisione è volta a ridurre le emissioni di CO2 per contenere l’aumento delle temperature e i cambiamenti climatici. Tuttavia bisogna osservare che per ottenere dei risultati si può fare

... ad esempio) è un eretico da mettere al rogo: dopo il, senza più automobili a benzina o diesel,... E nemmeno vi lavanopeccato originale perché per loro oggi sarete sempre e comunque colpevoli, ..."Pensare a veicoli solo full electricè un'assurdità e lo dico con grande franchezza, senza farmi condizionarefatto che noi come Duferco mettiamo colonnine elettriche nelle strade. L'obiettivo fissato dall'Unione Europea è ...

Stop alla vendita di auto benzina-diesel dal 2035 - Speciali Agenzia ANSA

L'auto elettrica per tutti dal 2035 Fontana: «Sono a rischio migliaia di posti nella filiera dell'automotive» La Provincia di Como

Solo elettrico dal 2035, allarme nel mondo dell'auto: «Lavoratori a rischio» ilgazzettino.it

Auto a benzina e diesel, stop alle vendite dal 2035: ok definitivo Ue. Salvini: «Una scelta folle» Corriere della Sera

Stop alle auto a benzina e diesel dal 2035, arriva l'ok dell'Eurocamera - Economia Agenzia ANSA

Il ceo di Duferco e presidente di Federacciai: "Noi produciamo colonnine ma serve tempo per la transizione: poi un conto è in città un ...In Europa ci sono stati due scossoni contro i veicoli diesel e benzina: il primo è che dal 2035 si potranno vendere solo nuove automobili e nuovi furgoni a zero emissioni di CO2, grazie al voto ...