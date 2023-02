Dal 1° Marzo separazioni e divorzi più veloci. (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dal primo Marzo 2023 entreranno in vigore le nuove norme che regoleranno la separazione e il divorzio, introdotte con la riforma avviata dall’ex ministra della Giustizia Marta Cartabia. L’obiettivo è quello di rendere tali pratiche più semplici e veloci, accorciando notevolmente i tempi. Ecco le principali novità per chi intende… ‘lasciarsi’: con un unico atto si potrà Leggi su freeskipper (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dal primo2023 entreranno in vigore le nuove norme che regoleranno la separazione e ilo, introdotte con la riforma avviata dall’ex ministra della Giustizia Marta Cartabia. L’obiettivo è quello di rendere tali pratiche più semplici e, accorciando notevolmente i tempi. Ecco le principali novità per chi intende… ‘lasciarsi’: con un unico atto si potrà

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : 1) spostare dal 16 febbraio al 30 marzo la data entro cui occorre avere i titoli abilitativi per poter accedere all… - franzrusso : #Twitter ha deciso di rendere l’autenticazione a 2 fattori via SMS a pagamento di Twitter, dal prossimo 20 marzo. U… - marattin : La prima è spostare dal 17 febbraio al 30 marzo la data entro la quale avere Cilas e delibera di condominio per pot… - nochains27 : @AntonellaNapoli L'informazione diritto per i cittadini? Strano. Dal marzo 2020 in poi non ho mai più visto vera in… - jackfollasb : RT @artribune: #fotodelgiorno: La piramide del #Louvre in costruzione nel 1988. L'opera fu commissionata dal presidente François Mitterrand… -