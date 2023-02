Dal 1 al 2 marzo a Roma CyberSec 2023, focus sulle attuali sfide per la cybersicurezza (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Edmondo Cirielli, Vice Ministro Maeci, Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Baldoni, Autorità Nazionale per la cybersicurezza (Acn), Ivano Gabrielli, Direttore Polizia Postale e delle Comunicazioni, Alessandra Guidi, Vice Direttore Generale Dis, David van Weel, Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges Nato, Mart Noorma, Director Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (Ccdcoe) e Lorena Boix Alonso, Director for digital society, innovation and CyberSecurity, Dg Connect, European Commission, sono alcuni dei 70 speaker di CyberSec2023 - Nuovi Domìni, Guerre Ibride e Cooperazione, la seconda edizione della Conferenza internazionale promossa ed organizzata dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023), 20 feb. (Adnkronos) - Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Edmondo Cirielli, Vice Ministro Maeci, Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Baldoni, Autorità Nazionale per la(Acn), Ivano Gabrielli, Direttore Polizia Postale e delle Comunicazioni, Alessandra Guidi, Vice Direttore Generale Dis, David van Weel, Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges Nato, Mart Noorma, Director Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (Ccdcoe) e Lorena Boix Alonso, Director for digital society, innovation andurity, Dg Connect, European Commission, sono alcuni dei 70 speaker di- Nuovi Domìni, Guerre Ibride e Cooperazione, la seconda edizione della Conferenza internazionale promossa ed organizzata dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : 1) spostare dal 16 febbraio al 30 marzo la data entro cui occorre avere i titoli abilitativi per poter accedere all… - franzrusso : #Twitter ha deciso di rendere l’autenticazione a 2 fattori via SMS a pagamento di Twitter, dal prossimo 20 marzo. U… - LaVeritaWeb : Dal 20 febbraio al 5 marzo: l'invasione dell'Ucraina, il paziente zero di Codogno. Il tentato golpe in Spagna, l'in… - TechBizIT : RT @liubasoncini: Twitter: #autenticazione a 2 fattori via sms sarà a pagamento. #Twitter ha deciso di rendere l'autenticazione a 2 fattori… - InTime_Blog : RT @franzrusso: #Twitter ha deciso di rendere l’autenticazione a 2 fattori via SMS a pagamento di Twitter, dal prossimo 20 marzo. Una scelt… -