Dai conti pubblici al superbonus. Meloni impeccabile secondo Le Figaro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo cento giorni al potere Giorgia Meloni è impeccabile. Così oggi il quotidiano francese Le Figaro mette in fila le decisioni assunte dal governo su una serie di temi strategici come i conti pubblici, la geopolitica legata all’intervento in Ucraina e il superbonus per disegnare il perimetro del premier e le potenzialità future guardando sia ai prossimi mesi italiani, che alle nuove sfide comuni. Punto di partenza il mercato del lavoro e i numeri italiani legati al deficit e al debito pubblico, segmenti in cui il premier è intervenuto con pragmatismo e senza smarrire la bussola nei primi mesi a Palazzo Chigi, accanto al rafforzamento del suo consenso elettorale dopo le vittorie schiaccianti in occasione delle recenti elezioni regionali in Lombardia e Lazio. Meloni ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo cento giorni al potere Giorgia. Così oggi il quotidiano francese Lemette in fila le decisioni assunte dal governo su una serie di temi strategici come i, la geopolitica legata all’intervento in Ucraina e ilper disegnare il perimetro del premier e le potenzialità future guardando sia ai prossimi mesi italiani, che alle nuove sfide comuni. Punto di partenza il mercato del lavoro e i numeri italiani legati al deficit e al debito pubblico, segmenti in cui il premier è intervenuto con pragmatismo e senza smarrire la bussola nei primi mesi a Palazzo Chigi, accanto al rafforzamento del suo consenso elettorale dopo le vittorie schiaccianti in occasione delle recenti elezioni regionali in Lombardia e Lazio....

