"Da zero a un milione": il nuovo video-corso di Nicola Sangiorgi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nicola Sangiorgi, imprenditore digitale bresciano nato a Desenzano del Garda nel 1987, ormai noto per aver fondato la All Service Web Agency, ovvero una delle agenzie di comunicazione e marketing digitale più attive in Italia è pronto finalmente a lanciare il suo video corso on line. Nicola parlaci un po' di questo tuo nuovo progetto... "Da zero a un milione" è un video corso creato appositamente per ragazzi ed imprenditori che vogliono affacciarsi al settore digitale e capire le opportunità che questo vastissimo mondo ci offre. Nello specifico all'interno del corso spiego nei dettagli, passo passo, ciò che realmente ho realizzato in breve tempo, ovvero creare una web agency da 1 ...

