Da Viareggio a Putignano, il martedì grasso accende la penisola (Di lunedì 20 febbraio 2023) AGI - Tutto pronto per i festeggiamenti del martedì grasso che chiuderanno un Carnevale finalmente in presenza dopo due anni di 'quaresima' per il Covid. Si chiamano giorni 'grassi' perché, secondo la tradizione cristiana, durante il Carnevale si può mangiare e bere a volontà, prima del mercoledì selle ceneri da cui parte il conto alla rovescia per la Pasqua. In molte regioni chiudono addirittura le scuole a cavallo del martedì grasso: è il caso del Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte e Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Sardegna, Abruzzo, Molise, Basilicata e Campania. Da nord a sud sarà un tripudio di feste, maschere, carri, coriandoli, balli e musica. Fari puntati anzitutto su Venezia e Viareggio, gli appuntamenti più attesi. In laguna si chiude con le sfilate di Burano e quella di ... Leggi su agi (Di lunedì 20 febbraio 2023) AGI - Tutto pronto per i festeggiamenti delche chiuderanno un Carnevale finalmente in presenza dopo due anni di 'quaresima' per il Covid. Si chiamano giorni 'grassi' perché, secondo la tradizione cristiana, durante il Carnevale si può mangiare e bere a volontà, prima del mercoledì selle ceneri da cui parte il conto alla rovescia per la Pasqua. In molte regioni chiudono addirittura le scuole a cavallo del: è il caso del Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte e Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Sardegna, Abruzzo, Molise, Basilicata e Campania. Da nord a sud sarà un tripudio di feste, maschere, carri, coriandoli, balli e musica. Fari puntati anzitutto su Venezia e, gli appuntamenti più attesi. In laguna si chiude con le sfilate di Burano e quella di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Da Viareggio a Putignano, il martedì grasso accende la penisola - Agenzia_Italia : Tanti gli eventi in programma a conclusione di un Carnevale tornato in presenza dopo due anni di 'quaresima' per il… - LukaszKort : RT @mimit_gov: ???? I #Carnevali più antichi d’Italia: #Acireale #Cento #Fano #Putignano #Venezia #Viareggio, patrimonio artistico e cultural… - Kortt_Entertain : RT @mimit_gov: ???? I #Carnevali più antichi d’Italia: #Acireale #Cento #Fano #Putignano #Venezia #Viareggio, patrimonio artistico e cultural… - Kortt_Media : RT @mimit_gov: ???? I #Carnevali più antichi d’Italia: #Acireale #Cento #Fano #Putignano #Venezia #Viareggio, patrimonio artistico e cultural… -