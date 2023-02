Da suora a naufraga | Cristina Scuccia torna in Tv all’Isola dei famosi

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Arriva il taglio definitivo con la vecchia vita per suor, al secolo, che si prepara a partecipare come concorrente della prossima edizione dell’Isola deisu Canale 5. Come anticipato da TvBlog, la 32enne partirà per l’Honduras a breve, per prendere parte al primo reality della sua vita. Lo scorso novembreaveva raccontato come fosse cambiata la sua vita in un’intervista a Verissimo sempre su Canale 5. Dopo il successo a The Voice nel 2013, la cantante aveva abbandonato gli abiti del’ordine delle Orsoline della Sacra Famiglia per trasferirsi in Spagna. Lontano dall’Italia,cercava un nuovo inizio dove nessuno o quasi l’avesse già conosciuta come personaggio pubblico. La decisione di togliersi il velo e indossare abiti civili è ...