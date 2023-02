Da oggi disponibile la prima docu-serie di Elodie: Sento ancora la vertigine (Di lunedì 20 febbraio 2023) Da oggi, lunedì 20 febbraio, è disponibile la prima docu-serie di Elodie: “Sento ancora la vertigine“. Elodie, la giovane cantante italiana, ha scelto di raccontare la sua vita e la sua carriera attraverso la produzione di una docu-serie, intitolata “Sento ancora la vertigine”. La serie, prodotta da Grøenlandia in collaborazione con Amazon Prime Video, è stata resa disponibile online a partire dal 20 febbraio. In questo articolo, esploreremo i dettagli di questo progetto e l’impatto che Elodie ha avuto nella scena musicale italiana. Non perderti la ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 20 febbraio 2023) Da, lunedì 20 febbraio, èladi: “la“., la giovane cantante italiana, ha scelto di raccontare la sua vita e la sua carriera attraverso la produzione di una, intitolata “la”. La, prodotta da Grøenlandia in collaborazione con Amazon Prime Video, è stata resaonline a partire dal 20 febbraio. In questo articolo, esploreremo i dettagli di questo progetto e l’impatto cheha avuto nella scena musicale italiana. Non perderti la ...

