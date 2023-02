Da Ceccarelli a Femke Bol | il fine settimana dell’atletica azzurra e internazionale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 febbraio 2023) E’ stato unintenso per l’atletica. In giro per l’Europa infatti si sono tenuti i rispettivi campionati nazionali assoluti e anche l’Italia ha visto lo svolgimento dei suoi. La notizia di giornata è stata di sicuro la vittorio di Samuelesu Marcell Jacobs nei 60m, ma non solo. Anche il trionfo di Leonardo Fabbri nel peso, con un lancio che lo ha proiettato al quarto posto del ranking mondiale stagionale. All’estero invece tutti in piedi per celebrareBol: l’atleta olandese è riuscita nell’impresa di superare il record mondiale dei 400m indoor che resisteva dal 1982 grazie al suo maestoso 49?26. Vediamo dunque un riassunto di quello che è successo in questo denso weekend di atletica. Samuelee la sua continuità: battuto Jacobs e titolo italiano Samuele ...