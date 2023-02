Cultura della valutazione, convegno degli Emeriti fridericiani con Giovannini (Di lunedì 20 febbraio 2023) Come mai l’attuazione in Italia della valutazione di impatto, strumento previsto dalla nostra legislazione sulla scia di quella europea, tarda ad affermarsi? Quali sono le ragioni che ostacolano la diffusione della Cultura della valutazione? E ancora. Quale ruolo devono avere i dati? Cosa è opportuno misurare? Quanto è importante, per dirla con Einaudi, “conoscere per governare”? Sono alcuni degli interrogativi posti alla base del convegno tenutosi questa mattina all’Accademia Pontaniana di Napoli dal titolo “La valutazione d’Impatto delle Politiche Pubbliche e della Regolamentazione”. Un seminario promosso dall’Associazione Professori Emeriti fridericiani (Apef), presieduta da Carlo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Come mai l’attuazione in Italiadi impatto, strumento previsto dalla nostra legislazione sulla scia di quella europea, tarda ad affermarsi? Quali sono le ragioni che ostacolano la diffusione? E ancora. Quale ruolo devono avere i dati? Cosa è opportuno misurare? Quanto è importante, per dirla con Einaudi, “conoscere per governare”? Sono alcuniinterrogativi posti alla base deltenutosi questa mattina all’Accademia Pontaniana di Napoli dal titolo “Lad’Impatto delle Politiche Pubbliche eRegolamentazione”. Un seminario promosso dall’Associazione Professori(Apef), presieduta da Carlo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : La #GiustiziaSociale richiede che lottiamo contro le cause della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di lavoro,… - matteosalvinimi : Intervengo in collegamento ai Campionati della Cucina italiana organizzati dalla Federazione italiana cuochi. Grazi… - AffInt : Il colonialismo culturale della Russia non è stato ancora riconosciuto pienamente dall'occidente, per questo 'la cu… - Ferdinando2166 : @chetempochefa @renatozer0 E' vero,la cultura si manifesta nei centri sociali e nei rave party, attaccando le forze… - CGattasobeid : RT @Pontifex_it: La #GiustiziaSociale richiede che lottiamo contro le cause della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, di ter… -