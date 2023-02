Cucchi | «L’Inter batte l’Udinese grazie al suo miglior attaccante | a quota 90!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Riccardo, giornalista ed ex cronista Rai intervistato di recente anche dalla nostra redazione (vedi QUI), attraverso i social ha riassunto l’ultima giornata di campionato con la vittoria delcontro. SUL PODIO – Riccardoesprime la sua opinione attraverso la sua personale pagina Facebook, citando anche la vittoria dei nerazzurri a San Siro: «sfruttando anche le doti del suo. Lautaro Martinez è a90 gol in neroazzurro. Il Milan vince a Monza e per la terza partita consecutiva non incassa gol. La vera crisi quella difensiva, sembra tamponata. Il Napoli, invece, vola con i “gemelli” del gol: Kvaratskhelia e Osimhen, e la loro determinazione a ...