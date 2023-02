Crolli e feriti La Turchia trema ancora | scene di panico | scossa di 6 4

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Nuova fortedi terremoto nella zona di confine frae Siria, dopo le due devastanti scosse dello scorso 6 febbraio. Lo riferisce l'Istituto geologico degli Stati Uniti, Usgs, che fornisce una stima preliminare di magnitudo 6.4 e ha individuato l'epicentro a 3 chilometri da Uzunbag, nella provincia turca di Hatay. L'agenzia turca per la gestione dei disastri, Afad, riferisce che il terremoto è stato centrato intorno alla città di Defne, nella provincia di Hatay. La televisione Ntv riporta che laha provocato il crollo di alcuni edifici danneggiati, ma che non ci sono notizie di vittime. Secondo l'agenzia di stampa di Stato turca Anadolu laè stata sentita anche in Siria, Giordania, Israele ed Egitto. Il bilancio dei terremoti del 6 febbraio è al momento di circa 45mila morti complessivamente ...